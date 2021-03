Chadwick Boseman reçoit une nomination posthume aux Oscars 2021

"En tant qu'artiste, acteur et individu, Chad faisait en sorte de dire la vérité", a-t-elle déclaré. "C'est la personne la plus honnête que j'aie jamais rencontrée. Il ne faisait pas que dire la vérité, il la recherchait activement en lui, dans les personnes qui l'entouraient et dans l'instant. La vérité est quelque chose qu'il est très facile de vouloir éviter, mais si on ne vit pas dans la vérité, alors il est impossible de vivre en accord avec une volonté divine. C'est donc devenu sa manière de vivre, chaque jour. Imparfait mais déterminé."

En février, elle a également prononcé un discours quand Chadwick a reçu le Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique pour Le Blues de Ma Rainey.