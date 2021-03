Grammys 2021 : les stars nous offrent un aperçu de leurs maisons et de leurs séances de visionnage

Billie Eilish et Finneas O'Connell

Avant de se produire sur scène et de remporter le prix d'Enregistrement de l'année aux Grammy Awards, le frère et la sœur ont eu l'honneur de recevoir le prix de Meilleure chanson écrite pour un média visuel pour "No Time To Die" lors de la "Premiere Ceremony", la partie de la cérémonie qui n'est pas diffusée et qui a lieu avant la partie de la cérémonie qui l'est. Elle s'est tenue virtuellement cette année.