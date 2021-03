Voici enfin la liste complète des nominations aux Oscars 2021 !

Meilleur son

USS Greyhound - La bataille de l'Atlantique, Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders et David Wyman

Mank, Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance et Drew Kunin

La Mission, Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller et John Pritchett

Soul, Ren Klyce, Coya Elliott et David Parker

Sound of Metal, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés et Phillip Bladh

Meilleurs décors

The Father, Peter Francis et Cathy Featherstone

Le Blues de Ma Rainey, Mark Ricker, Karen O'Hara et Diana Stoughton

Mank, Donald Graham Burt et Jan Pascale

La Mission, David Crank et Elizabeth Keenan

Tenet, Nathan Crowley et Kathy Lucas

Meilleur montage



The Father, Yorgos Lamprinos

Nomadland, Chloé Zhao

Promising Young Woman, Frédéric Thoraval

Sound of Metal, Mikkel E. G. Nielsen

Les Sept de Chicago, Alan Baumgarten