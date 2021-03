Grammys 2021 : les 9 moments les plus époustouflants

Tous ceux qu’on a perdus

Étant donné que Kobe Bryant est mort le matin des Grammys 2020, quelques heures avant que la cérémonie ne se déroule au Staples Center, son terrain de basket pendant ses 20 saisons avec les Lakers, il était impossible que l'atmosphère ne soit pas pesante. Qui aurait cru que six semaines plus tard, la mort se propagerait dans le monde entier ?

La partie rendant hommage aux artistes disparus durant l'année écoulée est toujours touchante et, d'après nous, un grand moment de la cérémonie. Cette fois, le poids des artistes décédés dans l'année était largement contrebalancé par les victimes du coronavirus, qui a tout de même coûté la vie au chanteur et compositeur John Prine, qui avait reçu un hommage en personne en 2020, et à plus d'un demi-million de personnes rien qu'aux États-Unis.

Des accords de "Ain't No Sunshine" du regretté Bill Withers à Lionel Richie en train de chanter "Lady" de Kenny Rogers (qu'il avait écrit et produit pour son ami) en passant par Brandi Carlisle rendant hommage à John Prine et Brittany Howard reprenant "You'll Never Walk Alone" avec Chris Martin au piano (dans une version pas du tout sentimentale), on a eu droit à un moment fort et triste.

En revanche, on aurait pu regarder Bruno Mars chanter du Little Richard pendant une heure.