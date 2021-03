Découvrez le moment où Taylor Swift et Harry Styles se sont retrouvés aux Grammys 2021

Sur le même sujet : GRAMMY Awards 2021 : les moments à ne pas rater

C'est toujours plus stylé d'être en bons termes avec ses ex.

Taylor Swift et Harry Styles se sont retrouvés aux Grammys 2021 le 24 mars, pour le plus grand plaisir des fans de #Haylor du monde entier. Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de la Recording Academy, on peut voir Taylor et Harry — qui sont sortis ensemble en 2012 — bavarder à la table de l'interprète de "cardigan" en compagnie d'Aaron Dessner.

Comme s'en souviendront peut-être les fans, Taylor a été une des premières à se lever pour applaudir quand Harry a gagné son premier Grammy dans la catégorie Meilleure performance pop solo. Si Taylor était elle aussi nominée dans la même catégorie, elle a semblé ravie de voir Harry recevoir son prix.

"Ouah, à tous ceux qui ont fait ce disque avec moi, merci beaucoup", a déclaré à la foule la star de One Direction, 27 ans, qui sort avec l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde. "C'est la première chanson qu'on a écrite après la sortie de mon premier album, durant un jour de congé à Nashville, et je tiens à remercier Tom, Tyler et Mitch et tout le monde, Rob Stringer et tout le monde chez Columbia, mon manager Jeffrey, qui m'a toujours incité à faire mieux et ne m'a jamais forcé la main. Et merci beaucoup. Je suis très reconnaissant d'être ici, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être parmi vous tous, alors merci beaucoup."