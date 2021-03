Tous les moments historiques des Grammys 2021

Sur le même sujet : GRAMMY Awards 2021 : les moments à ne pas rater

On n'est pas près d'oublier la cérémonie des Grammy Awards 2021 de sitôt.

La plus grande soirée de la musique avait réuni ses plus grandes stars dimanche 14 mars pour rendre hommage aux succès de l'année écoulée. Le présentateur Trevor Noah a servi de MC pour cette fête qui a vu Taylor Swift et Beyoncé repartir avec quatre trophées chacune, et les victoires importantes de Megan Thee Stallion et Billie Eilish.

On retiendra donc essentiellement le record de Queen Bey, dont le 28e trophée fait d'elle la femme la plus récompensée de l'histoire des Grammys.

"En tant qu'artiste, je pense qu'il est de mon devoir et de notre devoir à tous de refléter notre époque", a déclaré Beyoncé au public tout en recevant le prix de la Meilleure performance R&B. "Et c'est une période tellement difficile. Alors je souhaitais exalter, encourager [et] célébrer tous les magnifiques rois et reines noirs qui continuent de m'inspirer et d'inspirer le monde entier."