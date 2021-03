BTS met le feu sur scène aux Grammys 2021

Sur le même sujet : BTS "Dynamite" tout aux GRAMMY Awards 2021

BTS vient d'entrer dans l'histoire de la musique en interprétant son tube "Dynamite" aux Grammys 2021. Vêtus de costumes de différentes couleurs tandis qu'ils se déchaînaient sur leur performance pré-enregistrée, les membres du groupe de K-Pop ont vraiment montré tout le charme et le talent qui leur ont permis d'amasser des millions de fans à travers le monde.

Le groupe, composé de sept membres tous plus beaux les uns que les autres, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, était nominé pour la toute première fois cette année aux Grammys, dans la catégorie Meilleure performance pop par un duo/groupe pour "Dynamite". Finalement, Lady Gaga et Ariana Grande ont remporté le prix pour leur duo "Rain On Me", ce qui a conduit les fans de BTS a lancer le hashtag #Scammys ("scam" voulant dire "arnaque" en anglais), qui est vite devenu tendance sur Twitter.

Dans un communiqué, BTS avait précédemment déclaré sur le site Internet officiel des Grammys à propos de leur électrisant single : "[L'inspiration pour] ça a commencé ainsi : même pendant les coups durs, on doit se concentrer sur ce qu'on peut faire. Pour ce qui est de nous, on a trouvé la liberté et le bonheur en chantant et en dansant. Cette chanson s'adresse à ceux qui ont besoin d'encouragements. On espère que les gens se sentent galvanisés en écoutant la chanson."

À propos de leur nomination, RM avait confié à l'Associated Press : "On est nerveux et en fait, honnêtement, on ne s'attend pas à grand-chose parce qu'on ne veut pas être déçus vu que Lady Gaga, Taylor, Bieber, tous les grands noms [sont nominés]. Donc on est un peu perplexes. C'est un peu comme [un] grand huit, ça va, ça vient, ça monte, ça descend."