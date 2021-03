La performance de Dua Lipa aux Grammys 2021 nous fait "léviter" de notre siège

Sur le même sujet : Dua Lipa n’aurait jamais cru sortir un album depuis son sofa

Dua Lipa doit être en train de "léviter" en ce moment.

Dimanche 14 mars, la pop star britannique est montée sur la scène à l'occasion de la 63e édition des Grammy Awards pour chanter un medley de ses plus grands tubes, dont "Levitating" et "Don't Start Now". Rejointe par son collaborateur le rappeur DaBaby, Dua a impressionné par ses performances vocales, ses pas de danse uniques et ses changements de tenues notables.

Dua "avait teasé" sa performance épique un peu plus tôt dans le Live from E!: Grammy Awards. Elle avait dit en exclusivité à Giuliana Rancic de E! : "Un petit indice. Il y a un petit medley... c'est assez rose. Il y a des changements de tenues, et c'est tout ce que je peux vous dire."

Et Dua n'a pas déçu. Vêtue tout en rose et paillettes pour ses trois tenues, la reine des charts avait un côté très disco. On a eu droit à une énorme robe de bal rose, ou encore une veste à paillettes rose oversize, en passant par un deux-pièces très sexy. Mais n'oublions pas la choré très léchée de la diva de la pop.