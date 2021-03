Megan Thee Stallion, Maren Morris et les autres stars les mieux habillées des Grammys 2021

Sur le même sujet : Doja Cat, Megan Thee Stallion et d’autres à la pointe de la mode

La plus grande soirée de la musique restera dans les annales !

Du fabuleux tapis rouge à l'incroyable liste d'artistes à s'y produire, on peut dire que l'édition 2021 des Grammys a commencé et s'est terminée sur une note positive. Et ce n'est pas parce que la cérémonie de cette année était différente des cérémonies passée à cause de la pandémie de coronavirus que tout n'était pas spectaculaire.

Pour commencer, les stars avaient troqué leurs pyjamas douillets et leurs survêtements oversize pour des ensembles plus scintillants et plus glamour. La chanteuse de country Mickey Guyton, Maren Morris, H.E.R. et bien d'autres nous ont éblouis dans des looks époustouflants qui scintillaient des pieds à la tête.

Les stars ont aussi gratifié les fans de culture pop de créations théâtrales et extravagantes.

Un exemple ? Debi Nova est apparue vêtue d'une création rose extravagante signée George Chakra dotée d'une traîne volumineuse, d'un motif à fleurs original et d'une structure asymétrique unique. Elle avait parachevé son look de sandales Sophie Webster.

Megan Thee Stallion a fait une entrée remarquée dans une audacieuse robe orange vif signée Dolce & Gabbana. Outre son électrisante couleur, l'énorme nœud au dos de cette pièce et sa vertigineuse fente la rendaient d'autant plus éblouissante.