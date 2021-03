Taylor Swift remercie Ryan Reynolds et Blake Lively en remportant l'Album de l'année aux Grammys 2021

CBS

On n'est donc pas surpris par la dédicace de Taylor à la famille des deux stars. L'interprète de "willow" a déclaré aux Grammys : "Je veux remercier James, Inez et Betty et leurs parents, qui sont la deuxième et troisième personne à qui je fais écouter chaque nouvelle chanson que j'écris, mais surtout, on veut surtout remercier les fans. Vous nous avez rencontrés dans ce monde imaginaire qu'on a créé et on ne peut pas vous dire combien on est à jamais honorés de ce prix. Merci infiniment, et merci à la Recording Academy. On n'oubliera jamais que vous avez fait ça pour nous. Merci beaucoup."