Qui dirige le monde ? Ces 8 photos de la soirée des Grammys de Beyoncé

Sur le même sujet : Les looks les plus canons de Beyoncé aux GRAMMYS au fil des ans

Beyoncé a passé une soirée inoubliable, et elle y a généreusement fait participer ses fans.

La superstar de 39 ans a reçu quatre trophées durant les Grammy Awards 2021 le 14 mars, devenant l'une des gagnantes principales de l'événement. Grâce à ces victoires, elle a aussi augmenté son palmarès total des Grammys, qui est passé à 28, battant du même coup Alison Krauss en tant que femme la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie.

Beyoncé a remporté le prix de Meilleure performance R&B pour "Black Parade" et de Meilleur clip pour "Brown Skin Girl" ainsi que ceux de Meilleure performance rap et Meilleure chanson de rap pour son featuring sur le titre "Savage" de Megan Thee Stallion. La superstar des Destiny's Child est maintenant au coude à coude avec Quincy Jones à la seconde place avec 28 trophées, tandis que ne reste désormais devant elle que le chef d'orchestre défunt George Solti avec 31 victoires au cours de sa carrière.

"En tant qu'artiste, je pense qu'il est de mon devoir et de notre devoir à tous de refléter notre époque", a déclaré Beyoncé en recevant le prix de la Meilleure performance R&B. "Et c'est une période tellement difficile. Alors je souhaitais exalter, encourager [et] célébrer tous les magnifiques rois et reines noirs qui continuent de m'inspirer et d'inspirer le monde entier."