Billie Eilish dédie son Grammy 2021 à la "reine" Megan Thee Stallion après son deuxième succès de suite

Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

L'an dernier, Billie a triomphé dans les quatre grandes catégories (en devenant la plus jeune à le faire) pour When We All Fall Asleep, Where Do We Go? et le morceau "Bad Guy".

Pour la cérémonie de 2021, l'icône de la mode et de la musique était aussi nominée dans la catégorie Chanson de l'année, que H.E.R. a remportée avec "I Can't Breathe", et Meilleure performance pop solo, que Harry Styles a remportée pour "Watermelon Sugar".

Vous voulez tout savoir des Grammys 2021 ? E! News s'occupe de vous. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la plus grande soirée de la musique ici !