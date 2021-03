Grammys 2021 : les couples du tapis rouge

Bien sûr, on pourrait en vouloir à quelques stars de ne pas avoir emmené l'élu de leur cœur (Taylor Swift avait laissé sa muse, Joe Alwyn, devant sa télé à la maison et, hum, hum, il paraît qu'Harry Styles sort avec quelqu'un…) et il y avait bien plus d'artistes solo qu'il n'y en a d'ordinaire, en temps normal, mais voici ceux qui sont venus en couple pour l'occasion.