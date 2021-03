Ces mères étaient les vraies gagnantes des Grammys 2021

Sur le même sujet : Noah Cyrus est à tomber en haute couture aux GRAMMYS 2021

On peut dire sans exagération aucune que ces artistes ne seraient pas aux Grammys 2021 sans leurs mères.

Les nominés aux Grammys Noah Cyrus, DaBaby et Phoebe Bridgers ont emmené leurs mamans et plus grandes supportrices en tant que cavalières pour la cérémonie musicale.

Phoebe elle-même a confié à E! News que sa mère était la raison principale de son succès, se rappelant : "Elle payait mes leçons de guitare et me conduisait au Smell, c'est une salle dont le nom était de circonstance. Elle restait dehors et attendait dans un restaurant Denny's que j'aie fini de jouer."

Sa mère a acquiescé, ajoutant : "J'ai effectivement passé pas mal de temps chez Denny's."

Quant à Noah, la petite sœur de Miley Cyrus a trouvé qu'il était plus qu'approprié de choisir sa mère comme cavalière vu que c'est quasiment grâce à elle qu'elle était nominée. L'interprète de "July" a révélé que Tish Cyrus avait écrit dans son livre d'intentions que Noah remporterait un Grammy pour son EP.