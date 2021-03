Beyoncé a brisé le record du plus grand nombre de Grammys remportés par un chanteur ou une chanteuse

Sur le même sujet : Les Grammys 2021 en chiffres

Ce n'est pas la Queen Bey pour rien.

Beyoncé a marqué les annales, cette nuit, lors des Grammy Awards 2021 en brisant le record du plus grand nombre de victoires remportées par une artiste féminine et le plus grand nombre de victoires remportées par un chanteur ou une chanteuse.

Avant la cérémonie de cette nuit, la chanteuse de country Alison Krauss détenait le record du plus grand nombre de prix par une artiste féminine, avec 27 victoires. Bey a remporté quatre trophées cette nuit, égalant le total de l'artiste et producteur légendaire Quincy Jones avec ses 28 victoires au total. La personne la plus récompensée de l'histoire des Grammys est feu le chef d'orchestre Georg Solti, avec 31 prix.

À la cérémonie de cette nuit, Bey a remporté le prix de la Meilleure performance R&B pour "Black Parade", de la Meilleure chanson de rap et de la Meilleure performance rap pour le remix de "Savage" avec Megan Thee Stallion ainsi que celui du Meilleur clip pour "Brown Skin Girl".

"Better Than I Imagined" de H.E.R. et Meshell Ndegeocello a remporté le prix de la Meilleure chanson de R&B et "All I Ever Wanted" de Billie Eilish a remporté celui d'Enregistrement de l'année aux dépens de "Black Parade".