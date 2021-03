"I Can't Breathe", chanson poignante de protestation de H.E.R., primée aux Grammys 2021

Sur le même sujet : H.E.R. et Tiara Thomas réagissent à leur victoire de la Chanson de l’année

On dirait que les meilleurs titres sont produits à la maison de nos jours ou, plus précisément, dans la chambre des artistes.

"I Can't Breathe", que H.E.R. a écrite par FaceTime avec Tiara Thomas et D'Mile, enregistrée seule dans sa chambre chez sa mère et qui est sortie le 19 juin, a été sacrée Chanson de l'année aux Grammys 2021.

"Je n'ai jamais été plus fière d'être artiste et à tous ceux dont les chansons étaient nominées, ces chansons étaient toutes Chansons de l'année et elles étaient toutes incroyables", a déclaré la chanteuse, Gabriella Sarmiento Wilson de son vrai nom, au petit comité rassemblé devant le Staples Center de Los Angeles. Bien que la foule ait été inférieure en nombre à celle de 2019, quand H.E.R. a fait des vagues en remportant le prix de Meilleur album de R&B et de Meilleure performance R&B pour son premier album éponyme, son message a été entendu de façon claire et nette.

Et espérons qu'il ait touché des millions de personnes.