L'hommage des Grammys 2021 à Little Richard, Kenny Rogers et aux artistes décédés durant l'année écoulée

Les Grammy Awards 2021 sont revenus sur les artistes légendaires qui nous ont quittés au cours de l'année qui vient de s'écouler.

Au cours de la cérémonie du 14 mars, plusieurs artistes de renom sont montés sur scène pour chanter un hommage à quelques-uns des musiciens que nous avons perdus, en commençant par la version de "Good Golly, Miss Molly" de Bruno Mars et Anderson .Paak en hommage à Little Richard. Little Richard est décédé en mai à 87 ans des suites d'un cancer des os.

Ensuite, Lionel Richie a chanté "Lay Down Beside Me" de Kenny Rogers et a conclu en disant : "Tu me manques, Kenny. Tu me manques, l'ami." Kenny est mort en mars 2020 à l'âge de 81 ans de causes naturelles.

Pour honorer feu John Prine, Brandi Carlile a chanté son titre "I Remember Everything", primé Meilleure performance american roots aux Grammys de cette année. John a succombé au COVID-19 en avril, à l'âge de 73 ans.

Pour terminer, Brittany Howard et Chris Martin ont fait équipe pour interpréter "You'll Never Walk Alone" en hommage à Gerry Marsden, chanteur du groupe Gerry and the Pacemakers. Gerry est mort en septembre à 78 ans, suite à une infection du cœur.