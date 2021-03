Lady Gaga dormait-elle quand elle a remporté son prix ? Découvrez la réaction d'Ariana Grande

Sur le même sujet : Les looks les plus forts des Grammys ces 10 dernières années !

Quand le duo Ariana Grande et de Lady Gaga remporte un Grammy Award, ça se fête... Enfin, ça se fêtera dès que Gaga sera réveillée !

Ce dimanche 14 mars, le duo d'Ariana et de Gaga, "Rain On Me", a remporté le prix de Meilleure performance pop par un duo/groupe, battant des titres comme "Dynamite" de BTS ou "Exile" de Taylor Swift et Bon Iver.

Mais la star du film A Star Is Born était un peu occupée quand le nom du vainqueur a été annoncé.

L'interprète de "thank u, next" est allée sur l'Instagram de sa copine pour constater que Gaga méditait et a partagé son expérience avec ses abonnés sur Instagram Live.

Ariana a posté une photo de Gaga, qui avait l'air très endormie. Elle a ensuite posté un tweet où elle a écrit : "MOTHER MONSTER RÉVEILLE-TOI @ladygaga !!!!!!!!???"

Ariana s'est aussi servie de Twitter pour s'extasier sur sa collaboratrice après leur victoire. Elle a écrit : "éternellement, profondément reconnaissante de t'avoir, d'avoir vécu cette expérience, d'avoir participé à cette chanson et à cette célébration de la guérison et de la reprise, d'avoir pu danser sous la pluie avec toi, de t'appeler mon amie et maintenant de partager cela. Plus que reconnaissante. Félicitations, reine, ti voglio bene !"