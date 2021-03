Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé, vient de remporter son premier Grammy à 9 ans

Sur le même sujet : Beyonce Won't Be Performing at 2021 Grammys, Recording Academy CEO Says

Et le prix revient à...

Blue Ivy Carter est devenue lauréate d'un Grammy ce dimanche 14 mars. C'est la Recording Academy qui nous l'a annoncé. Les Grammys 2021 n'avaient pas encore commencé que la petite démarrait déjà sur une note positive.

Non seulement la fille de 9 ans de Beyoncé et de Jay-Z vient de remporter sa première statuette dorée, mais elle s'est aussi inscrite dans les annales de la cérémonie.

Blue Ivy est l'une des plus jeunes nominées à gagner un Grammy de l'histoire. Elle a un an de plus que la plus jeune lauréate d'un Grammy, Leah Peasall, dont le groupe, The Peasall Sisters, avait signé la Meilleure bande originale en 2001.

Blue Ivy partage ce prix avec sa célèbre maman dans la catégorie Meilleur clip pour "Brown Skin Girl". SAINt JHN et WizKid ont aussi participé à ce titre.

Comme ses fans peuvent se rappeler, l'interprète de "Spirit" avait fait ses débuts de chanteuse sur un titre de l'album The Lion King: The Gift et on l'a aussi vue dans le clip pour le titre Black Is King.