Grammys 2021 : le guide de toutes les stars de la cérémonie

Préparez-vous pour une soirée prestigieuse inoubliable !

Bien que les 63es Grammy Awards annuels doivent faire les choses différemment cette année en raison de la pandémie de COVID-19, les organisateurs de l'événement vont nous prouver que la musique a le pouvoir de nous rassembler, même depuis le confort de nos propres maisons.

D'une énorme affiche de performers allant de Cardi B et Dua Lipa à Harry Styles et Miranda Lambert, tout le monde y trouvera son compte. Et bien que Silk Sonic (composé de Bruno Mars et Anderson Paak) n'ait pas été programmé au départ sur l'affiche originale, les Grammys ont ajouté le groupe à cette soirée de performances inoubliables.

Trevor Noah doit officier comme maître de cérémonie et sera rejoint par des employés de salles de concert indépendantes ayant été affectées par la pandémie pour remettre les prix tout au long de la soirée.

Parmi les nominés pour la première fois, on trouve Travis Scott, BTS et Doja Cat. Mikey Guyton entre aussi dans l'histoire en devenant la première femme noire à être nominée dans la catégorie Meilleure performance country solo. Quant à Beyoncé, elle domine la soirée avec neuf nominations, suivie de Taylor Swift, Roddy Rich et Dua Lipa qui ont décroché six nominations chacun.

La cérémonie doit aussi rendre hommage aux collaborations créatives actuelles dans la musique en dépit de l'impact du COVID-19 sur le monde de la musique et aussi mettre en lumière les mouvements de justice sociale.