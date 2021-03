Jennifer Lopez et Alex Rodriguez rompent après 4 ans ensemble

Sur le même sujet : J.Lo et Alex Rodriguez reportent officiellement leur mariage

L'histoire d'amour entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez n'aura pas une fin de conte de fées.

Plusieurs sources ont rapporté à E! News que le couple hollywoodien avait mis fin à ses fiançailles, près de deux ans après une demande en mariage romantique à souhait.

Cette nouvelle risque de surprendre leurs fans, car le couple s'était échangé des messages touchants le jour de la St Valentin et ils avaient également assisté ensemble au Super Bowl à Miami, en février.

D'ailleurs, Alex a déclaré qu'il espérait se marier en 2021, après qu'ils ont été forcés de reporter le mariage à cause de la pandémie.

"Vous savez, on a essayé deux fois en 2020. On s'est fait mordre deux fois par la COVID-19", a déclaré l'ex-joueur de la MLB dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "On dit que la troisième, c'est la bonne, alors espérons que ce soit vrai."

Quant à Jennifer, elle avait déclaré à Elle qu'ils n'étaient pas pressés de convoler en justes noces. Comme elle l'a expliqué, "on a reporté deux fois le mariage. On avait planifié ce qu'on voulait vraiment, vraiment faire, [mais] je ne sais pas si on pourra recréer ça. On a annulé et depuis, on n'en parle plus vraiment."