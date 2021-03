Grammys 2021 : tous les moments historiques qui nous attendent

Beyoncé

Beyoncé a non seulement amélioré son record en tant que chanteuse la plus nominée de l'histoire des Grammys (avec 79 nominations), elle est aussi devenue la deuxième artiste ex aequo avec Paul McCartney à avoir cet honneur. Les premiers ? Son mari, Jay-Z, nominé trois fois cette année, et Quincy Jones. Les deux en sont à 80 nominations au total.

De plus, Queen B était jusqu'à présent ex aequo avec Barbra Streisand pour le plus grand nombre de nominations pour une chanteuse dans la catégorie Enregistrement de l'année. Mais après en avoir reçu non pas une mais deux nouvelles, pour la sortie surprise de "Black Parade" et son featuring sur "Savage", le single de Megan Thee Stallion, elle est désormais seule en tête.

Au fait, on vous a dit que Beyoncé était juste la deuxième artiste à être nominée deux fois en même temps dans la catégorie Enregistrement de l'année ? Eh oui ! Pharrell Williams était le premier à entrer dans l'histoire des Grammys en 2014 quand il a été nominé pour son featuring dans "Get Lucky" de Daft Punk et son featuring dans le célèbre "Blurred Lines" de Robin Thicke.

En résumé, Beyoncé pourrait devenir la chanteuse la plus récompensée de l'histoire des Grammys après l'édition 2021.

Pour cela, elle doit remporter quatre trophées sur ses neuf nominations. Si elle en remporte huit, elle deviendra l'artiste le plus récompensé tout court !