Taylor Swift, Harry Styles, Cardi B et d'autres stars qui se produiront aux Grammys 2021

À cause de la pandémie de coronavirus, l'événement rempli de stars sera un peu différent des années précédentes. La cérémonie se tiendra au Los Angeles Convention Center et respectera les protocoles sanitaires anti-COVID-19.

"Il comprend certains endroits autour de la salle, ainsi que des éléments extérieurs et une partie des rooftops, donc ça donnera un look très intéressant à la cérémonie", avait déclaré Harvey Mason Jr., le président par intérim/PDG de la Recording Academy, à ET en janvier. "Quelque chose d'un peu différent."

Mais même si les Grammys 2021 auront une nouvelle vibe, cela ne signifie pas que la cérémonie va perdre de sa superbe. Trevor Noah du Daily Show jouera ainsi les maîtres de cérémonie pour la première fois.