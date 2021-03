Khloé Kardashian veut "vraiment" plus d’enfants avec Tristan Thompson après l'échec d'une FIV

erritt Clark/Getty Images for Remy Martin

"Et avec le COVID, organiser tout ce parcours de fertilité, si on a besoin d'aide pour concevoir, c'est bien plus difficile pendant le COVID. On dit que si vous voulez faire rire Dieu, il faut lui raconter vos projets. Alors la seule fois où j'essaie vraiment de faire des projets, Dieu me dit : « Non, non, tu ne feras pas de projets »", a-t-elle confié à la présentatrice Sarah Hyland.

Quant au pourquoi de sa détermination à avoir un autre enfant, Khloé a offert une explication attendrissante concernant son espoir que True puisse avoir un frère ou une sœur un jour.

"J'avais prévu d'avoir des enfants proches en âge", a-t-elle ajouté. "Mais avec le COVID et tout le reste, ça a été un peu retardé. Je veux vraiment avoir d'autres enfants. J'ai plein de frères et sœurs. Pour moi, c'est une bénédiction — particulièrement en ces temps difficiles — d'avoir un membre de la famille ou des gens avec qui jouer et sur qui compter, d'avoir un ami pour la vie."