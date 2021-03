La reine Elizabeth II brise son silence au sujet de l'interview explosive de Meghan et Harry

La réponse de la reine Elizabeth II arrive plusieurs jours après que Buckingham a lancé une enquête suite aux accusations de harcèlement faites contre Meghan. La semaine dernière, le célèbre Times a annoncé que Jason Knauf, ancien responsable de la communication de Meghan et Harry, avait déposé une plainte contre elle en octobre 2018 et qu'elle avait été envoyée au responsable des ressources humaines. D'après la publication, l'e-mail, qu'E! News n'a ni vu ni vérifié, avançait que la "duchesse avait fait fuir deux assistants en les harcelant l'année passée" et "cherchait à saper" la confiance d'un autre employé.

"Nous sommes très préoccupés par les accusations dans le Times suite aux déclarations d'un ancien employé du duc et de la duchesse", avait déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué de presse le 3 mars. "C'est pourquoi notre équipe chargée des ressources humaines va examiner les circonstances relevées dans l'article. Les membres du personnel impliqués à l'époque, y compris ceux qui ne travaillent plus pour la famille royale, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. La Maison royale suit une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d'années et ne tolère ni harcèlement ni intimidations au travail."