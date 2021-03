Comment regarder les Grammy Awards 2021 à la télé et en ligne

Kevin Winter/Getty Images for NARAS

Où se déroulent les Grammys ?

Pour le moment, nous n'avons pas tous les détails. Le Staples Center de Los Angeles est le lieu des Grammys depuis 2000, hormis en 2003 et 2018, mais à cause de la pandémie et des règles de distanciation dues au COVID-19, la cérémonie de cette année se tiendra au Los Angeles Convention Center, situé juste à côté.

"Il comprend certains endroits autour de la salle, ainsi que des éléments extérieurs et une partie des rooftops, donc ça donnera un look très intéressant à la cérémonie", avait déclaré Harvey Mason Jr., le président par intérim/PDG de la Recording Academy, à ET en janvier. "Quelque chose d'un peu différent."

Tout ceci peut évidemment changer.