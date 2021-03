Katy Perry et Orlando Bloom batifolent au soleil durant une journée en famille à la plage à Hawaï

En début d'année, Katy s'était confiée sur son expérience de la maternité durant un Instagram Live.

"Elle a changé ma vie et elle continue de changer ma vie", a confié l'interprète de "Harleys in Hawaii" le 28 janvier, ajoutant qu'elle apprenait à ralentir côté travail pour privilégier sa petite fille. "Je crois qu'on s'en rend compte quand on devient mère... on doit se concentrer sur le fait d'être maman. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime personne d'autre, il n'y a aucune raison autre que le fait de vouloir être une super maman."

"En un sens", a-t-elle continué, "ça m'a vraiment encouragée à être plus présente et à mieux apprécier chaque jour. Et tout ce qu'on a, c'est le moment présent. C'est la seule garantie qu'on ait, ce moment, et rien d'autre."

"Donc beaucoup de choses passent à la trappe quand on devient mère, et c'est le plus beau métier du monde", s'est-elle extasiée. "Je le recommande chaudement quand on est prête."