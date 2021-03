Les fans défendent Shakira après une banderole "misogyne" avant le match de foot de Gerard Piqué

Après que ces photos eurent refait surface, les fans de la star ont vivement critiqué ce comportement sur les réseaux.

"On est en 2021 et ils peuvent encore publier en toute impunité de sales commentaires sexistes sur des banderoles, vociférer des chants sexistes à son égard, etc... C'est une attitude courante qui dure depuis des années", a tweeté un follower. "Elle ne mérite pas ça, aucune femme d'ailleurs. On ne devrait pas accepter qu'elle soit dégradée ainsi. #RespectShakira."