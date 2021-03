Toutes les révélations de l’interview de Meghan Markle et du prince Harry par Oprah

En fait, on ne les a pas vus devenir mari et femme.

Surprise ! Trois jours avant leur mariage en grande pompe le 19 mai 2018, "on s'est mariés", a révélé Meghan à Oprah. Même si c'est sympa de planifier une union royale avec un budget illimité, une robe Givenchy et un véritable diadème, les futurs mariés souhaitaient un peu d'intimité. "On a appelé l'archevêque en lui disant simplement : « Écoutez, ce spectacle est pour le monde entier, mais on aimerait s'unir entre nous »", s'est-elle souvenue.

Et si les Sussex ont des photos de mariage époustouflantes, leur souvenir le plus précieux est un bout de papier. "Ce sont les vœux qu'on a prononcés et encadrés dans notre chambre, juste nous deux dans notre jardin avec l'archevêque de Canterbury", a précisé Meghan. "Juste nous trois", a ajouté Harry.