Angelina Jolie et Ellen Pompeo sont les amies auxquelles on ne s'attendait pas

Quant à Angelina, l'an dernier, elle a produit et joué dans Le Seul et Unique Ivan, un film Disney+ sur un gorille qui vit dans une cage située dans un centre commercial, et apparaîtra prochainement dans le western Those Who Wish Me Dead, basé sur le roman du même nom de Michael Koryta, qui devrait sortir au cinéma et sur HBO Max en mai.

La grande actrice devrait également incarner Thena dans le très attendu Eternals, le dernier film en date de l'univers cinématographique Marvel.