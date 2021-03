Jennifer Aniston révèle enfin la signification de son tatouage "11 11" au poignet

Sur le même sujet : Le toc verbal de Jennifer Aniston dans "Friends" fait le buzz !

La rumeur court... que Jennifer Aniston vient de révéler la signification de son célèbre tatouage au poignet "11 11".

Depuis des années, les fans spéculent sur ce qui a conduit l'ancienne héroïne de Friends à se faire tatouer ces nombres à l'intérieur du poignet. Les théories potentielles penchaient pour un nombre porte-bonheur, un hommage à ses chiens adorés ou même son anniversaire, le 11 février.

D'après son amie Andrea Benewald, il semble que ces prédictions n'étaient pas loin de la vérité.

Le 11 février, Andrea a posté un hommage à Jennifer pour son anniversaire, en écrivant sur Instagram : "J'ai hâte de fêter ça et de faire d'autres vœux magiques ! 11 11"

Son post révèle que Jennifer et elle ont toutes deux ce tatouage spirituel, et quelques semaines plus tard, pour l'anniversaire d'Andrea, Jennifer a partagé la même photo.

"Joyeux anniversaire à ma sœur de cœur pour toujours @andreabenewald", a écrit l'héroïne de Comment tuer son Boss ?. "37 ans déjà. Et le meilleur reste à venir."