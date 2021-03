La mère de Pippa Middleton confirme que sa fille attend un deuxième enfant

Sur le même sujet : Pippa Middleton accouche de son 1er enfant

Carole Middleton a hâte de faire la connaissance du nouvel enfant de sa fille cadette.

Trois mois après que les premiers articles ont indiqué que Pippa Middleton et James Matthews attendaient un deuxième enfant, sa mère semble avoir confirmé la nouvelle d'un heureux événement imminent. Dans une nouvelle interview accordée au magazine britannique Good Housekeeping, Carole, qui est également la mère de Kate Middleton et James Middleton, a déclaré (rapporte le Daily Mail) : "J'espère voir ma famille plus souvent, y compris, bien sûr, mon nouveau petit-fils ou ma nouvelle petite-fille."

Au cours de l'entretien, la grand-mère du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis s'est également décrite comme une femme "de terrain" : "Je veux pouvoir dévaler les collines, grimper dans les arbres et passer dans le tunnel du terrain de jeu. Tant que je pourrai, c'est ce que je ferai. Je cuisine avec eux, je fais l'idiote en dansant, on fait des balades à vélo."

Pippa, 37 ans, et James, 45 ans, ont eu un fils, Arthur, en octobre 2018. Et bien que la jeune maman n'ait pas encore annoncé officiellement sa nouvelle grossesse, les spéculations à ce sujet vont bon train depuis décembre 2020. "Pippa et James sont enchantés, c'est une super nouvelle pendant cette année difficile", avait expliqué une source proche à Page Six sur le moment. "Toute la famille est ravie."