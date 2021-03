Découvrez un nouvel aperçu de The Walking Dead : Daryl et Carol partent à l’aventure

Eli Ade/AMC

Ça entraîne un échange plein de malice entre les deux, et c'est tout ce qu'on aime.

On sent que cet épisode va être important pour Carol et Daryl. En fait, le nouveau synopsis annonce : "Daryl et Carol tombent sur une vieille cabane qui remémore à Daryl les années passées loin du groupe après la disparition de Rick. Il revit le souvenir douloureux de sa rencontre avec un survivant malgré lui et les événements toxiques qui ont solidifié sa relation avec Clebs."

En tout cas, cette vidéo nous rappelle pourquoi on adore la dynamique entre Daryl et Carol, et pourquoi on est impatients de voir leur spin-off à venir.

Pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend, regardez la vidéo exclusive ci-dessus.

Le nouvel épisode de The Walking Dead sera diffusé le dimanche 7 mars à 21 h sur AMC aux États-Unis. En France, les épisodes inédits sont diffusés sur OCS depuis le 1er mars.