Le palais de Buckingham va examiner les accusations de harcèlement visant Meghan Markle

Le palais de Buckingham va lancer une enquête suite à des accusations de harcèlement lancées par d'anciens assistants de Meghan Markle et du prince Harry à leur encontre.

La duchesse de Sussex actuellement enceinte et le duc de Sussex n'ont fait aucun commentaire à ce sujet mais ont récemment nié les faits qui leur sont reprochés. L'article sort quelques jours avant leur interview très attendue avec Oprah Winfrey, la première depuis l'annonce de leur retrait de la couronne britannique, qui serait permanent depuis peu. On devrait notamment apprendre la raison de leur départ.

Mardi 2 mars, le journal britannique The Times a indiqué que l'un des anciens employés de Meghan et Harry avait déposé une plainte pour harcèlement à l'encontre de la duchesse en 2018, l'accusant d'avoir chassé deux assistants personnels et d'avoir sapé la confiance d'un troisième. Les incidents auraient eu lieu plusieurs années avant que le couple n'annonce en 2020 son départ de la monarchie britannique.

"Nous sommes très préoccupés par les accusations dans le Times d'un ancien employé visant le duc et la duchesse de Sussex", a fait savoir le palais de Buckingham dans un communiqué publié mercredi 3 mars. "C'est pourquoi notre équipe chargée des ressources humaines va examiner les circonstances relevées dans l'article. Les membres du personnel impliqués à l'époque, y compris ceux qui ne travaillent plus pour la famille royale, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. La Maison royale suit une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d'années et ne tolère ni harcèlement ni intimidations au travail."