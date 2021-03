Les stylistes révèlent les secrets derrière les tenues des stars pour les Golden Globes

Mais ne vous méprenez pas, les stylistes avaient du pain sur la planche pour réussir à faire tout ça durant la pandémie. Imaginez plutôt : essayages via FaceTime, énormes retards de livraisons (certaines tenues ne sont même jamais arrivées !) et membres de la famille jouant le rôle d'assistants stylistes, en maîtrisant l'art du scotch double face.

Et au bout du compte, ça a payé. Sur le tapis rouge et durant la cérémonie dimanche, on a vu des looks incroyables. Alors, sans plus tarder, voici mes scoops expliquant comment certains de mes looks préférés — qui seront sans conteste en tête des listes des plus belles tenues pour les années à venir — ont été concoctés.