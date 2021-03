Revivez les moments les plus légendaires de L'incroyable famille Kardashian

Sur le même sujet : La dernière saison de "L’incroyable famille Kardashian" démarre le 19 mars

C'est la fin d'une ère.

La 20e et ultime saison de L'incroyable famille Kardashian démarre vendredi 19 mars, et si beaucoup de choses risquent encore de se passer — de Khloé Kardashian et Tristan Thompson qui auront peut-être un deuxième enfant aux étincelles entre Kourtney Kardashian et Scott Disick — on est déjà émus par la fin inéluctable de la série.

Comme vous le savez sûrement, le clan Kardashian-Jenner a annoncé en septembre 2020 que l'émission de télé-réalité de E! se terminerait en 2021.

"Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et plusieurs séries dérivées, notre famille a décidé de mettre un terme à cette aventure très spéciale", avait partagé la famille K à l'époque. "Nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années : les bons moments, les mauvais moments, les moments heureux, les moments tristes, les nombreuses relations et les nombreux enfants. Nous chérirons toujours ces merveilleux souvenirs et le nombre incalculable de personnes rencontrées en chemin."

S'il reste encore plein de grands moments de L'incroyable famille Kardashian à déguster sur E!, la docu-série va nous manquer une fois que le dernier épisode aura été diffusé. Après tout, la série avec Khloé, Kourtney, Scott, Kim Kardashian, Kris Jenner, Rob Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner nous a offert de grands moments.