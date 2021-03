Hilaria et Alec Baldwin ont eu leur 6e bébé avec l’aide d'une mère porteuse

Dave Kotinsky, Getty Images

"J'ai passé le mois dernier à écouter, réfléchir et me demander comment je pouvais apprendre et évoluer", a-t-elle commencé son commentaire le 5 février. "Mes parents nous ont élevés mon frère et moi avec deux cultures, américaine et espagnole, et je me sens vraiment proche des deux. Ma façon de me présenter et d'évoquer mon lien profond avec ces deux cultures aurait peut-être pu être mieux expliquée, j'aurais dû être plus claire et j'en suis désolée."

"Je suis fière de la façon dont j'ai été élevée, et nous élevons nos enfants pour qu'ils aient le même amour et le même respect pour les deux", a-t-elle continué. "Être vulnérable et s'efforcer d'apprendre et d'évoluer est ce sur quoi nous avons bâti notre communauté, et j'espère retrouver l'environnement encourageant et bienveillant que nous avons bâti ensemble."