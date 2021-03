Chris Hemsworth, Matt Damon, Idris Elba et d'autres stars rejouent les années 80 : découvrez les photos !

Sur le même sujet : Chris Hemsworth se prend pour Miss Météo en Australie

Chris Hemsworth a fait la teuf, comme si on était en 1984.

Si vous vous demandiez à quoi ressembleraient vos stars si elles remontaient dans le temps, n'attendez plus. L'acteur de la saga Avengers et quelques-uns de ses amis célèbres se sont crus dans les années 80 pour un anniversaire de star, en l'honneur de son ami Aaron Grist.

Dans un post Instagram datant du dimanche 28 février, l'acteur australien nous a donné un aperçu de cette célébration de la décennie. Spoiler alert : les invités se sont vraiment prêtés au jeu, côté tenue.

Parmi les autres invités, il y avait Liam Hemsworth, le jeune frère de Chris, vêtu d'une chemisette très colorée portée avec un joli gilet, un short blanc et des lunettes assorties. L'acteur de Thor a fait équipe avec Idris Elba et Matt Damon pour rendre hommage à Run-DMC dans le même survêtement noir à trois bandes, avec bob et chaînes en or qui brillent.

Quant à Elsa Pataky, l'actrice qui partage la vie de Chris depuis plus de dix ans, elle s'est prise pour un mélange d'Olivia Newton-John et de Jane Fonda dans un crop top blanc assorti à sa culotte portée par-dessus un legging rose fluo assorti à des jambières et des mitaines, bref, une vraie tenue années 80 façon Gym Tonic.

Si vous vous demandez pourquoi personne ne portait de masque en pleine pandémie de coronavirus, sachez que la fête aurait eu lieu en Australie, où les restrictions sont bien plus légères, car les cas de coronavirus y sont très faibles.