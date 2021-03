Serena Williams et sa fille assurent pour leur toute première campagne de mode ensemble

Sur le même sujet : Exclu : la campagne Stuart Weitzman de Serena Williams et de sa fille

Préparez-vous à vous pâmer devant le duo le plus stylé du monde !

Serena Williams et sa fille de 3 ans, Alexis Olympia Ohanian Jr., viennent de sortir leur toute première campagne de mode. De leurs tenues fabuleuses et assorties à leurs amusantes poses, on peut dire que le duo mère-fille a assuré pour leur nouveau contrat avec Stuart Weitzman.

Pour la campagne, baptisée fort à-propos Footsteps to Follow, "des pas à suivre", la célèbre joueuse de tennis et son mini-moi ont façonné la collection printemps 2021 de la marque, qui a été créée dans un esprit "haute couture" et "pratique", comme le veut Stuart Weitzman.

La description est plutôt adaptée elle aussi. Sur une image, Serena et Olympia jouent la ressemblance en robes blanches à manches longues élégantes mais simples. Elles présentent aussi des combinaisons noires très chics qui peuvent être accessoirisées pour être plus élégantes ou plus décontractées. Un exemple ? Le duo style sa tenue avec des sandales à imprimé animal assorties.

"J'ai créé cette collection avec une approche artistique intentionnelle de la création, de la conception et de la fabrication", a déclaré Edmundo Castillo, directeur de la création de la marque, dans un communiqué auquel E! News a eu accès. "Ces styles offrent un sens de la fonctionnalité et de la mode innovant et audacieux pour rendre la femme moderne élégante en toute simplicité."