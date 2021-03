Hilaria et Alec Baldwin ont un 6e enfant en toute discrétion

La famille d'Hilaria Baldwin et Alec Baldwin s'agrandit encore.

La prof de yoga, qui a épousé l'ancien acteur de 30 Rock en 2012, a annoncé sur Instagram l'arrivée de leur nouveau-né. En postant une photo de famille, Hilaria a écrit "7", faisant référence à leurs six enfants et, sans doute, à la fille d'Alec, Ireland Baldwin, qu'il a eue avec son ex Kim Basinger.

À eux deux, Hilaria, qui a fait une fausse couche en 2019, et Alec sont les parents de Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans, et Eduardo, 6 mois. "On a eu un bébé hier soir", a écrit Hilaria en septembre au moment de l'arrivée d'Eduardo. "Il est parfait, et on est on ne peut plus heureux."

Si Hilaria et Alec n'ont pas encore donné plus de détails que cela quant à l'arrivée du petit dernier, le couple, et surtout Hilaria, s'est récemment mis en retrait du public suite aux accusations concernant ses origines. La rumeur — déclenchée par un fil Twitter viral en décembre — accuse Hilaria de feindre son accent espagnol et affirme qu'elle se faisait appeler Hillary pendant son enfance dans le Massachusetts.