Difficultés techniques et enfants qui s’incrustent, les stars prises sur le vif aux Golden Globes 2021

Les adorables enfants de Mark Ruffalo s’incrustent pendant son discours de remerciements

Personne n'était plus ravi de voir Mark Ruffalo remporter le prix de Meilleur acteur dans un téléfilm ou une minisérie que sa famille. Après que la star de 53 ans a remporté le trophée pour son travail dans I Know This Much Is True, son épouse, Sunrise Coigney, et leurs enfants l'ont rejoint pour son discours de remerciements.