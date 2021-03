Découvrez les stars en tenue décontractée aux Golden Globes 2021

Sur le même sujet : Golden Globes 2021 : Jodie Foster en pyjama avec son chien

Les stars troquent robes de soirée et smokings pour des pyjamas et des sweat-shirts tie-dye.

Les Golden Globes 2021 de dimanche soir marquaient la première édition virtuelle de la cérémonie en direct, en pleine pandémie de coronavirus. Si de nombreux nominés et remettants s'étaient mis sur leur 31 en robes et costumes haute couture, une poignée de célébrités avait profité du fait d'être à la maison et opté pour des ensembles bien plus décontractés pour passer cette soirée de réjouissances.

Il y avait des sweats à capuche et des parkas, des chemises hawaïennes chamarrées, de bons vieux tee-shirts et même quelques pyjamas par-ci, par-là. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être à l'aise pour l'une des soirées de remises de prix les plus prestigieuses du cinéma et de la télé ?

On a réuni toutes les stars, remettants et nominés qui avaient fait le minimum pour cette édition de la cérémonie des Golden Globes et on peut vous assurer que ces looks vous sembleront très familiers après un an de vidéoconférences et de confinement à la maison.