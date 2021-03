Comment Gigi Hadid a gardé sa petite fille à ses côtés pendant la Fashion Week de Milan

Instagram

La top est redevenue mannequin petit à petit depuis la naissance de Khai, même si elle reconnaît dans les pages de Vogue qu'elle se veut réaliste.

"Je sais que je ne suis pas aussi fine qu'avant, mais je suis très réaliste par rapport à ça. Je me suis dit tout de suite : « Oui, je vais faire un shooting pour la couv' de Vogue, mais je ne vais pas faire une taille 36, et d'ailleurs, je ne pense pas en avoir besoin pour le moment. Je trouve aussi que j'ai beaucoup de chance d'être à une période dans la mode où si quelqu'un me dit de faire du 36, je peux l'envoyer balader."

Au vu de sa dernière apparition à la Fashion Week, il semble que Gigi suive ses propres règles.