Gal Gadot est enceinte de son troisième enfant avec son mari, Jaron Varsano

En 2019, Gal avait évoqué la maternité en hommage à Alma pour son 8e anniversaire. "Merci de m'apprendre tant de choses sur la vie sans même le savoir et de me donner le titre le plus précieux que j'aurai jamais", a-t-elle écrit sur Instagram. "Je te promets de tout faire pour toi, ma chérie, et de te protéger pour toujours. Mais s'il te plaît, ne grandis pas trop vite. Prends ton temps. Je n'en reviens pas que tu aies déjà 8 ans. Je t'aime jusqu'à la lune, à travers toutes les galaxies et le double du nombre de grains de sable dans l'univers."