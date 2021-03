Ces apparitions d'animaux aux Golden Globes vont vous faire fondre

Sur le même sujet : Regina King "Feels a True Shift" for Female Filmmakers

Les Golden Globes 2021 ont donné lieu à quelques invités inattendus (mais absolument craquants) dimanche 28 février.

À cause de la pandémie de coronavirus, les nominés ont assisté à la grande soirée virtuellement depuis chez eux. Résultat, certaines stars, comme Jason Sudeikis, Jeff Daniels et Bill Murray, ont laissé tomber les tenues chic et opté pour un look décontracté. D'autres célébrités, comme Jason Bateman, Mark Ruffalo et Nicole Kidman, ont regardé ça en famille, et on a pu voir leurs adorables enfants.

Mais ce n'est pas tout. D'autres ont préféré mettre en avant leur animal de compagnie. Emma Corrin, par exemple, nous a fait découvrir son chat, et Sarah Paulson, son joli toutou. Jodie Foster a reçu le prix du Meilleur second rôle féminin dans un film dramatique avec son chien sur les genoux, et Regina King a posé avec sa robe des Golden Globes, tandis que son chien faisait la sieste à l'arrière-plan.