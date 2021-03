Andra Day a la plus sincère des réactions en remportant le prix de la Meilleure actrice aux Golden Globes

Et la gagnante est...

On peut dire que les Golden Globes 2021 ont fait fort, surtout avec Tina Fey et Amy Poehler aux commandes avec leur humour légendaire. Et sans oublier, les tenues impressionnantes.

Mais bien que la cérémonie remplie de stars ait été différente des années précédentes à cause de la pandémie de coronavirus, elle était tout de même spectaculaire. La preuve ? Un moment en particulier a volé la vedette : le prix d'Andra Day.

Après avoir été élue Meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Billie Holiday, une affaire d'état (qui est aussi son tout premier long-métrage), la star a prononcé un discours particulièrement émouvant.

"Désolée, tout le monde... est-ce que tu peux me donner le papier, s'il te plaît", a demandé l'actrice et chanteuse après avoir appris qu'elle avait gagné. "Je ne veux oublier personne. Je voudrais juste dire un immense merci à Dieu, le Christ, fidèle et vrai. Merci infiniment de m'avoir soutenue."