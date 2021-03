Jodie Foster embrasse son épouse et remercie Aaron Rodgers pour sa victoire aux Golden Globes

"Ouah !" s'est-elle exclamée. "C'est pas vrai, c'est une blague ? Je crois que vous vous êtes trompés, hum, je suis… euh, je suis un peu abasourdie, je n'aurais jamais cru me retrouver là à nouveau et euh, ouah, je tiens à remercier tous mes fantastiques cinéastes."

"Oh", a ajouté Jodie, remarquant le tonnerre d'applaudissements au loin, "mes amis sont en train de hurler en bas parce qu'il est un peu tard. [Le réalisateur] Kevin Macdonald, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley et les gens de la vraie vie… et surtout, la personne qu'on sert tous ici, Mohamedou Ould Salahi, on t'aime. Tu nous as tellement appris en tant qu'être humain, à propos de la joie, de l'amour et du pardon. C'est une leçon que tu nous donnes à tous."

"Et aussi toutes ces grandes dames. J'aime ma femme ! Merci, Alex. Et Ziggy. Et Aaron Rodgers !" a-t-elle ajouté en brandissant le poing. "Et enfin, la Hollywood Foreign Press, hein ? C'est génial !"

Rodgers a remercié Foster durant son discours de remerciements en tant que meilleur joueur (MVP) de la NFL le 6 février, apparemment en rapport avec ses fiançailles avec Shailene Woodley. Mais bien qu'elle soit fan des Green Bay Packers, Jodie ne connaît pas réellement Rodgers. Pourtant, elle a promis dans le talk-show Live With Jimmy Kimmel que, en réponse aux remerciements du quarterback, elle le remercierait à son tour si elle gagnait le Golden Globe.

Et Jodie est sans conteste une femme de parole.