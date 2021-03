Jane Fonda demande à Hollywood d’être les "guides" de la diversité aux Golden Globes 2021

Continuant sur sa lancée, Jane a souligné les histoires qui ont élargi sa perception l'an dernier. Elle a loué Nomadland pour l'avoir aidée "à ressentir de l'amour pour ceux qui errent parmi nous", elle a applaudi Minari pour avoir ouvert "mes yeux à ce que vivent les immigrants" et elle a rendu hommage à la fois à Judas and the Black Messiah et à One Night in Miami pour avoir approfondi son "empathie envers ce qu'être noir signifie".

Par-dessus tout, Jane a mis en lumière I May Destroy You, snobé aux Golden Globes, et qui lui a fait voir "les violences sexuelles sous un tout nouveau jour".

"Les histoires peuvent réellement changer les gens mais il est une histoire qu'on a peur de voir et d'entendre à propos de nous-mêmes et de ce milieu", a-t-elle déclaré. "Celle des voix qu'on respecte et qu'on porte et des voix qu'on ignore. Une histoire qui montre qui se voit offrir un siège à la table des décideurs et qui se voit banni de la pièce où les décisions sont prises. Alors nous tous, y compris tous les groupes qui décident qui est embauché, quelle histoire est racontée et qui remporte les prix, faisons tous un effort pour élargir cet espace, pour que chacun puisse s'élever et que l'histoire de chacun puisse être vue et entendue."

Avant de conclure son discours, Fonda a encouragé ceux qui la regardaient à être "en phase avec la diversité émergente" et a loué "tous ceux qui ont manifesté et combattu par le passé et ceux qui ont repris le flambeau aujourd'hui". Elle a conclu : "Non seulement l'art a toujours été en phase avec l'histoire, mais il a aussi montré la voie. Alors soyons des guides."