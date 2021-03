Chloé Zhao, première Asiatique et deuxième femme à remporter le Golden Globe de la Meilleure réalisation

"Ce prix revient à toute l'équipe de Nomadland, les acteurs et l'équipe technique... vous savez qui vous êtes", a déclaré Zhao, qui vient de Chine. "Je veux remercier mon partenaire, Josh, et ma famille qui m'ont aidée à ne pas perdre la tête, toutes ces années. Je tiens surtout à remercier les nomades qui ont partagé leurs histoires avec nous."

Citant Bob Wells, l'un des nombreux non-acteurs que l'on voit dans ce film, elle déclare : "« ­La compassion est une rupture de toutes les barrières entre nous, une liaison à cœur ouvert. Votre douleur est ma douleur, elle se mélange entre nous. » C'est pour cela que je suis tombée amoureuse du cinéma et de la narration, car cela nous donne l'occasion de rire et de pleurer ensemble. Et cela nous donne l'occasion d'apprendre les uns des autres et d'avoir plus de compassion les uns pour les autres. Alors merci à tous ceux qui m'ont permis de faire ce que j'aime."