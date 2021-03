The Crown s'installe sur le trône des Golden Globes 2021

Sur le même sujet : Josh O'Connor Actually Didn't Want to Audition for "The Crown"

Un grand chelem royal ! Aux Golden Globes 2021 ce 28 février, The Crown a (presque) tout raflé. Après que le prince Charles et la princesse Diana de la série de Netflix — Josh O'Connor et Emma Corrin — ont fait bien des malheureux dans les catégories Meilleur acteur et Meilleure actrice dans une série dramatique, la série a continué de remporter encore plus de statuettes quand sa quatrième saison a été élue Meilleure série dramatique. Battant d'autres séries à succès comme Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark et Ratched, la série a remporté le prestigieux prix pour la troisième fois depuis ses débuts en 2016. Acceptant son prix à distance, comme tous les gagnants au cours de la cérémonie en cette période de pandémie, le créateur et scénariste principal Peter Morgan commença par remercier les grands patrons du géant du streaming, avant d'admettre : "Je suis désolé d'être assis dans mon petit bureau lamentable au lieu d'être entouré par les gens qui rendent cette série aussi spéciale."